Украинский защитник Макс Таловеров просидел весь матч против "Ливерпуля" на скамейке запасных.

В четверг, 21 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА, в котором австрийский ЛАСК противостоял "Ливерпулю".

Игра проходила на стадионе "Райффайзен Арена" в Линце и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Хозяева поля первыми открыли счет - на 14-й минуте гол забил Флориан Флекер.

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Во второи тайме "Ливерпулю" удалось реализовать тотальное преимущество в забитые голы. Первый мяч забил Дарвин Нуньес - на 56-й минуте уругвайский нападающий реализовал пенальти. На 63-й минуте "красные" забили второй мяч - после передачи Райана Гравендерха отличился Луис Диас. Точку в матче постави Мохамед Салах. На 88-й минуте встречи египтянин забил с передачи Дарвина Нуньеса.

ЛАСК - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 пен, Диас, 63, Салах, 88

Отметим, что украинский защитник ЛАСКа Макс Таловеров просидел всю игру на скамейке запасных.

В другом поединке этой группы бельгийский клуб "Рояль Юнион" сыграл вничью против французской "Тулузы". Таким образом, после первого тура лидирует в турнирной таблице группы Е английский "Ливерпуль".

Во втором туре группового раунда Лиги Европы "Ливерпуль" сыграет против бельгийского "Рояль Юнион", а ЛАСК померяется силами с французской "Тулузой".

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