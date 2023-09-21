В этом сезона на стадии группового этапа Лиги Европы представителей Украины нет.

В четверг, 21 сентября, состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.

В этом сезоне на стадии группового этапа ЛЕ нет представителей Украины. Напомним, "Днепр-1" и "Заря" не смогли преодолеть квалификацию турнира, проиграв пражской "Славии". В рамках третьего раунда чешский клуб выбил "Днепр-1" (3:0, 1:1), а в раунде плей-офф - "Зарю" (2:0, 1:2).

Но даже без украинских команд в Лиге Европы есть за кем следить. В этом сезоне участие в турнире принимают ряд очень сильных команд, таких как "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Брайтон", "Вест Хэм" и другие.

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Лига Европы: расписание матчей 1-го тура

19:45 "Байер" (Германия) - "Хекен" (Швеция)

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)

19:45 ЛАСК (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

19:45 "Панатинаикос" (Греция) - "Вильярреал" (Испания)

19:45 "Ренн" (Франция) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)

19:45 "Рояль Унион" (Бельгия) - "Тулуза" (Франция)

19:45 "Серветт" (Швейцария) - "Славия" Прага (Чехия)

19:45 "Шериф" (Молдова) - "Рома" (Италия)

22:00 "Аталанта" (Италия) - "Ракув" (Польша)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Марсель" (Франция)

22:00 "Брайтон" (Англия) - АЕК (Греция)

22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "Бачка-Топола" (Сербия)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Фрайбург" (Германия)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Бетис" (Испания)

22:00 "Спарта" Прага (Чехия) - "Арис" (Кипр)

22:00 "Штурм" (Австрия) - "Спортинг" (Португалия)

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне они победили римскую "Рому".

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