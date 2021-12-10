В каждом турнире борьбу продолжит по 24 команды.

9 декабря завершился групповой этап в двух еврокубковых турнирах УЕФА - Лиге Европы и Лиге конференций.

Команды, которые заняли первые места в своих группах Лиги Европы, вышли сразу в 1/8 финала турнира. В 1/16 финала (стыковых матчах плей-офф) сыграют команды, занявшие вторые места в ЛЕ, а также восемь команд, которые стали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

По аналогичному принципу был сформирован состав участников плей-офф Лиги конференций, с единственной разницей - в турнир опустились восемь команд, ставшие третьими в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов.

Украинские клубы в плей-офф турниров не сыграют.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Участники плей-офф

Пробились в 1/8 финала с первых мест в ЛЕ: "Лион", "Монако" (обе - Франция), "Байер", "Айнтрахт" Ф (обе - Германия), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия), "Спартак" (Россия)

Пробились в 1/16 финала со вторых мест в ЛЕ: "Реал Сосьедад", "Бетис" (обе - Испания), "Наполи", "Лацио" (обе - Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Олимпиакос" (Греция), "Брага" (Португалия), "Динамо" Загреб (Хорватия)

Пробились в 1/16 финала с третьих мест в ЛЧ: "Барселона", "Севилья" (обе - Испания), "РБ Лейпциг", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия), "Порту" (Португалия), "Шериф" (Молдова)

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. Участники плей-офф

Пробились в 1/8 финала с первых мест в ЛК: "АЗ Алкмаар", "Фейеноорд" (обе - Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Рома" (Италия), "Гент" (Бельгия), ЛАСК (Австрия), "Ренн" (Франция), "Базель" (Швейцария)

Пробились в 1/16 финала со вторых мест в ЛК: "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Партизан" (Сербия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Раннерс" (Дания), "Славия" (Чехия), ПАОК (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Витесс" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия)

Пробились в 1/16 финала с третьих мест в ЛЕ: "Спарта" (Чехия), "Лестер" (Англия), "Фенербахче" (Турция), ПСВ (Нидерланды), "Марсель" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Рапид" (Австрия), "Митьюлланд" (Дания)

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В 1/16 финала в обоих турнирах 16 команд разыграют восемь путевок в следующий этап, где присоединятся к восьми уже известным участникам 1/8 финала.

Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: когда жеребьевки и матчи

Жеребьевка стыковых матчей плей-офф (1/16 финала) обоих турниров пройдет 13 декабря.

Матчи этой стадии пройдут 17 и 24 февраля

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 25 февраля.

Автор: Антон Дударь