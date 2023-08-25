Луганская "Заря" проиграла первый матч против "Славии" и рискует вылететь из турнира.

В четверг, 24 августа, были сыграны первые игры двухматчевых противостояний раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/2024.

Украину на этом стадии турнира представляет луганская "Заря". Подопечные Ненада Лалатовича проиграли в гостях против чешской "Славии".

Среди других матчей отметим разгромную победу амстердамского "Аякса" над "Лудогорцем", цвета которого защищает украинец Игорь Пластун. А вот "Динамо" Загреб Богдана Михайличенко одержало уверенную победу над чешской "Спартой".

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Лига Европы-2023/24: результаты матчей 4-го раунда квалификации

"Хеккен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия) - 2:2

"Славия" (Прага, Чехия) - "Заря" (Украина) - 2:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 3:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4

"Олимпия" (Любляна, Словения) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:2

"Юнион" (Бельгия) - "Лугано" (Швейцария) - 2:0

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Арис" (Кипр) - 2:1

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) - "Шериф" (Молдова) - 1:1

ЛАСК (Австрия) - "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - 2:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Чукарички" (Сербия) - 3:1

Ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы будут сыграны через неделю - 31 августа.

Победители пар получат путевки в групповой раунд Лиги Европы-2023/2024. Проигравшие команды отправятся в групповой раунд Лиги конференций.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья", победившая в финале турнира в прошлом сезоне римскую "Рому".

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