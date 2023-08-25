В четверг, 24 августа, были сыграны первые игры двухматчевых противостояний раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/2024.
Украину на этом стадии турнира представляет луганская "Заря". Подопечные Ненада Лалатовича проиграли в гостях против чешской "Славии".
Среди других матчей отметим разгромную победу амстердамского "Аякса" над "Лудогорцем", цвета которого защищает украинец Игорь Пластун. А вот "Динамо" Загреб Богдана Михайличенко одержало уверенную победу над чешской "Спартой".
Лига Европы-2023/24: результаты матчей 4-го раунда квалификации
"Хеккен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия) - 2:2
"Славия" (Прага, Чехия) - "Заря" (Украина) - 2:0
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 3:1
"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4
"Олимпия" (Любляна, Словения) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:2
"Юнион" (Бельгия) - "Лугано" (Швейцария) - 2:0
"Слован" (Братислава, Словакия) - "Арис" (Кипр) - 2:1
"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) - "Шериф" (Молдова) - 1:1
ЛАСК (Австрия) - "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - 2:1
"Олимпиакос" (Греция) - "Чукарички" (Сербия) - 3:1
Ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы будут сыграны через неделю - 31 августа.
Победители пар получат путевки в групповой раунд Лиги Европы-2023/2024. Проигравшие команды отправятся в групповой раунд Лиги конференций.
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья", победившая в финале турнира в прошлом сезоне римскую "Рому".