Лига чемпионов: Ювентус обыграл Челси, Бенфика разбила Барселону и другие результаты 29 сентября (видео)

Прошли очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

29 сентября прошли еще восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" не смогло ничего противопоставить "Баварии" и потерпело разгромное поражение. В центральном матче дня "Ювентус" принимал "Челси" - судьбу дуэли решил гол Федерико Кьезы. Украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты" провел 74 минуты в матче с "Янг Бойз". Его команда одержала минимальную победу. Читайте такжеРоналду побил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей Украинский нападающий Роман Яремчук отыграл 75 минут за "Бенфику" и помог лиссабонцам разгромить "Барселону". Результаты матчей Группа F "Аталанта" - "Янг Бойз" - 1:0 Гол: Пессина, 68 "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал" - 2:1 Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53 Положение команд: "Аталанта" - 4 очка, "Янг Бойз" - 3, "МЮ" - 3, "Вильярреал" - 1 Группа Н "Зенит" - "Мальме" - 4:0 Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4 "Ювентус" - "Челси" - 1:0 Гол: Кьеза, 46 Положение команд: "Ювентус" - 6 очков, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0 Группа Е "Бавария" - "Динамо" Киев - 5:0 Голы: Левандовски, 12 (с пенальти), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг, 87 "Бенфика" - "Барселона" - 3:0 Голы: Нуньес, 3, 79 (с пенальти), Рафа Силва, 69 Положение команд: "Бавария" - 6 очков, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0 Группа G "Вольфсбург" - "Севилья" - 1:1 Голы: Штеффен, 48 - Ракитич, 87 (с пенальти) "Зальцбург" - "Лилль" - 2:1 Голы: Адейми, 35 (с пенальти), 53 (с пенальти) - Йылмаз, 62 Положение команд: "Зальцбург" - 4 очка, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1 Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 28 сентября. Автор: Антон Дударь

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