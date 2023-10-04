"Бавария" не проигрывает на групповой стадии Лиги чемпионов уже 36 матчей подряд.

Во вторник, 3 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Галатасарай".

Игра проходила на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" и завершилась сенсационной победой турецкого клуба.

"Манкунианцы" первыми забили в этой встрече - на 17-й минуте после передачи Маркуса Рашфорда отличился Расмус Хейлунд. Спустя шесть минут Уилфрид Заха счет сравнял, забив после передачи Девинсона Санчеса.

Видео дня

На 67-й минуте встречи Расмус Хейлунд оформил дубль и во второй раз вывел "Манчестер Юнайтед" вперед. Однако выиграть "красным дьяволам" в этой игре не судилось. На 71-й и 81-й минутах футболисты "Галатасарая" забили еще дважды и вырвали победу. Авторы голов - Керем Актюркоглу и Мауро Икарди.

"Манчестер Юнайтед" - "Галатасарай" - 2:3

Голы: Хойлунд, 17, 67 - Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Марсьяль, 89), Каземиро, Маунт (Антони, 85), Межбри (Эриксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69), Хойлунд

"Галатасарай": Муслера, Бое, Санчес, Бардакчи, Анхелиньо (Ндомбеле, 84), Торрейра (Оливейра, 61), Айхан (Нельссон, 84), Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Илмаз, 61)

Обзор матча:

В другом матче этой группы мюнхенская "Бавария" победила "Копенгаген". Игра завершилась со счетом 2:1.

"Копенгаген" - "Бавария" - 1:2

Голы: Лерагер, 56 - Мусиала, 67, Тель, 83

Обзор матча:

Отметим, что "Бавария" не проигрывает на групповой стадии Лиги чемпионов уже 36 матчей подряд - это рекорд турнира. Кроме того, мюнхенцы одержали 15 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В последний раз "Баварию" обыгрывали на групповой стадии в 2017 году - это сделал ПСЖ (3:0). С тех пор у немецкого клуба 33 победы и три ничьи.

После двух туров в турнирной таблице группы A лидирует "Бавария", набравшая шесть очков. "Галатасарай" с 4 баллами идет вторым. На третьей строчке "Копенгаген" с одним баллом. "Манчестер Юнайтед" (0 очков) - последний.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Копенгагена", а "Бавария" встретится с "Галатасараем".

Вас также могут заинтересовать новости: