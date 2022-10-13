"Бавария", "Наполи" и "Брюгге" обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 12 октября, в Лиге чемпионов УЕФА были сыграны поединки четвертого тура группового этапа в группах A, B, C и D.

Группа А

В группе А "Наполи" в зрелищном поединке обыграл "Аякс" и обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В другом матче этой группы "Ливерпуль" нанес сокрушительное поражение шотландскому "Рейнджерс".

Видео дня

"Наполи" - "Аякс" - 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жуан Жезус, Оливейра, Ангисса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 89), Лосано (Политано, 77), Распадори (Осимхен, 50), Кварацхелия (Эльмас, 77)

"Аякс": Пасвер, Санчес (Баас, 65), Тимбер, Блинд, Бесси, Классен, Альварес, Тейлор (Гриллич, 64), Бергейс (Консейсау, 84), Кудус (Бробби, 65), Бергвейн (Окампос, 84)

Предупреждения: Жуан Жезус, Осимхен, Политано - Тейлор, Санчес, Альварес, Тимбер, Бесси, Бергвейн

"Рейнджерс" - "Ливерпуль" - 1:7

Голы: Арфилд, 17 - Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт 87

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг, 46), Бен Дэвис, Баришич, Джек (Стивен Дэвис, 61), Ландстрем, Сакала (Матондо, 76), Арфилд, Кент (Райт, 77), Чолак (Морелос, 76)

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате (Милнер, 79), ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 68), Эллиотт, Хендерсон (Тьяго, 67), Фабиньо, Карвалью, Фирмино (Жота, 73), Нуньес (Салах, 69)

Предупреждение: Гомес, 90

Турнирная таблица группы А

Группа В

В группе В мадридский "Атлетико" не смог в родных стенах обыграть "Брюгге" украинцев Романа Яремчука и Эдуарда Соболя, а немецкий "Байер" с разгромным счетом проиграл на своем поле "Порту".

После этого тура "Брюгге" с десятью очками закрепился на первом месте в группе и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико" с четырьмя баллами идет вторым. "Порту" и "Байер" имеют по три пункта и очный матч в запасе.

"Атлетико" - "Брюгге" - 0:0

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Сауль (Матеус Кунья, 73), Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Лемар (Мората, 60), Гризманн (Витцель, 79), Корреа (Карраско, 60)

"Брюгге": Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Ванакен, Нильсен, Нвадике, Бьюкенен (Мата, 84), Ольсен (Мейер, 50), Сова, Жуджла (Баланта, 73)

Предупреждения: Бьюкенен, 44, Савич, 45, Сова, 45, Ванакен, 46, Кондогбиа, 80, Миньоле, 90

Удаление: Сова, 82

"Байер" - "Порту" - 0:3

Голы: Галено, 6, Тареми, 53 (пен), 64 (пен)

Турнирная таблица группы В

Группа С

В группе С "Бавария" уверенно разобралась с "Викторией" на выезде и обеспечила себе место в плей-офф турнира. "Барселона" на своем поле не смогла обыграть миланский "Интер" и рискует отправиться в Лигу Европы во втором сезоне кряду.

"Виктория" Пльзень - "Бавария" - 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 - Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

"Виктория": Станек, Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, ﻿Емелка (Перница, 46), Калвах, Буха, Копиц (Ирка, 25), Влканова (Пиларж, 81), Москера, Хоры (Климент, 46)

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станишич, Киммих, Горецка (Гравенберх, 56), Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забитцер, 70), Мане, Мюллер (Тель, 28)

Предупреждения: Москера, 78 - Мазрауи, 64, Забитцер, 90

"Барселона" - "Интер" - 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Кессье, 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде, 72), Гави (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Ачерби, 85), Думфрис, Барелла (Асллани, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхитарян, Димарко (Дармиан, 67), Мартинес, Джеко (Белланова, 76)

Предупреждения: Дембеле - Мартинес, Де Врей, Мхитарян

Турнирная таблица группы С

Группа D

В группе D в 4-м туре французский "Марсель" победил в гостях "Спортинг" и вышел на второе место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" разобрался с немецким "Айнтрахтом" и занимает первую позицию в квартете.

"Тоттенхэм" - "Айнтрахт" Ф - 3:2

Голы: Сон, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) - Камада, 14, Алиду, 87

"Спортинг" - "Марсель" - 0:2

Голы: Гендузи, 20 (пен), Алексис Санчес, 30

Турнирная таблица группы D

Видео всех голов игрового дня:

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся 25 октября. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".

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