20 и 21 июля состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Результаты матчей
Путь представителей лиг
"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) - 2:1
"Селтик" (Шотландия) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:1
ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1
Путь чемпионов
"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:1
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния) - 1:2
"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 2:0
"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1
"Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия) - 2:1
"Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0
"Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0
"Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 1:0
"Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония) - 2:1
Читайте такжеУЕФА назвал города проведения финалов Лиги чемпионов на ближайшие 4 сезона
Квалификация Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать
- Лига чемпионов: результаты первого раунда квалификации.
- Проигравшие команды из "Пути представителей лиг" попадут сразу в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды из "Пути чемпионов" окажутся в раунде плей-офф Лиги Европы.
- Жеребьевка третьего раунда квалификации уже состоялась. А жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ состоится 2 августа.
- С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram