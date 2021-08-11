Лига чемпионов: результаты 3-го раунда квалификации, пары раунда плей-офф

"Шахтер" и украинский тренер Юрий Вернидуб во главе "Шерифа" продолжают борьбу в квалификации.

10 августа состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. В следующий этап пробился донецкий "Шахтер", который дважды обыграл "Генк". Также в раунде плей-офф Украину будут представлять украинский тренер Юрий Вернидуб, который с молдавским "Шерифом" сенсационно прошел сербскую "Црвену Звезду", игроки "Ференцвароша" Александр Зубков и Игорь Харатин, а также нападающий "Бенфики" Роман Яремчук, который своим ударом помог обыграть "Спартак". Результаты матчей Путь представителей лиг "Шахтер" (Украина) - "Генк" (Бельгия) - 2:1 (4:2 по сумме двух встреч) "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия) - 3:1 (5:1 по сумме двух встреч) "Митьюлланд" (Дания) - ПСВ (Нидерланды) - 0:1 (0:4 по сумме двух встреч) "Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Россия) - 4:0 (2:0 по сумме двух встреч) Читайте такжеЛига чемпионов: Шахтер повторно обыграл бельгийский клуб и прошел в следующий этап квалификации (видео) Путь чемпионов "Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:0 (2:1 по сумме двух встреч) "Славия" (Чехия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0 (1:2 по сумме двух встреч) "Лудогорец" (Болгария) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2 и 4:1 по пенальти (3:3 по сумме двух встреч) "Янг Бойз" (Швейцария) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 3:1 (4:2 по сумме двух встреч) "Легия" (Польша) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:1 (1:2 по сумме двух встреч) "Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция) - 1:2 (2:4 по сумме двух встреч) Пары раунда плей-офф "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина) "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания) "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) "Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария) "Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать Лига чемпионов: результаты второго раунда квалификации.

Шесть победителей раунда плей-офф попадут в групповой этап ЛЧ, а шесть команд, которые проиграют, окажутся в групповом этапе Лиги Европы.

С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации. Автор: Антон Дударь

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