Лига чемпионов: результаты 2-го раунда квалификации и пары 3-го этапа

В главном клубном турнире Европы завершился второй квалификационный раунд.

27 и 28 июля были сыграны ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. По их итогам определились все пары 3-го квалификационного раунда. С этой стадии в борьбу вступает донецкий "Шахтер". Результаты матчей Путь представителей лиг "Спарта" (Чехия) - "Рапид" (Австрия) - 2:0 (3:2 по сумме двух встреч) "Митьюлланд" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) "Галатасарай" (Турция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:2 (2:7 по сумме двух встреч) Читайте такжеЛига чемпионов: результаты матчей 2-го раунда квалификации Путь чемпионов ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция) - 2:2 (3:4 по сумме двух встреч) "Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша) - 0:1 (1:3 по сумме двух встреч) "Омония" (Кипр) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:1 (0:3 по сумме двух встреч) "Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3 (1:5 по сумме двух встреч) "Нефтчи" (Азербайджан) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (0:2 по сумме двух встреч) "Шериф" (Молдова) - "Алашкерт" (Армения) - 3:1 (4:1 по сумме двух встреч) ЧФР (Румыния) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 2:0 (4:1 по сумме двух встреч) "Лудогорец" (Болгария) - "Мура" (Словения) - 3:1 (3:1 по сумме двух встреч) "Янг Бойз" (Швейцария) - "Слован" (Словакия) - 3:2 (3:2 по сумме двух встреч) "Црвена Звезда" (Сербия) - "Кайрат" (Казахстан) - 5:0 (6:2 по сумме двух встреч) Пары 3-го раунда квалификации Путь представителей лиг "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина) "Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) ПСВ (Нидерланды) - "Митьюлланд" (Дания) "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия) Путь чемпионов "Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия) "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Легия" (Польша) "Мальме" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия) ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария) "Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария) "Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова) Квалификация Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать Лига чемпионов: результаты первого раунда квалификации.

Проигравшие команды продолжат борьбу в квалификации Лиги Европы.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 2 августа.

С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации. Автор: Антон Дударь

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