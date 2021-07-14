Команда украинского тренера Юрия Вернидуба уверенно прошла дальше.

В Европе завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2021/22. По его итогам сформировались пары второго этапа квалификации.

Венгерский "Ференцварош" с украинцем Игорем Харатиным в основном составе обыграл "Приштину" со счетом 3:1 (первый матч - 3:0). Харатин отыграл весь матч, а Александр Зубков вышел на замену на 61-й минуте.

"Шериф" из Тирасполя, который возглавляет Юрий Вернидуб, одолел албанскую "Теуту" - 1:0 (первый матч - 4:0).

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Фола" (Люксембург) - 5:0 (первый матч - 2:2)

"Рига" (Латвия) - "Мальме" (Швеция) - 1:1 (первый матч - 0:1)

"Хибернианс" (Мальта) - "Флора" (Эстония) - 0:3 (первый матч - 0:2)

"Шериф" (Молдова) - "Теута" (Албания) - 1:0 (первый матч - 4:0)

"Борац" (Босния) - ЧФР "Клуж" (Румыния) - 2:1 Д. В. (первый матч - 1:3)

"Мура" (Словения) - "Шкендия" (Македония) - 5:0 (первый матч - 1:0)

"Приштина" (Косово) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3 (первый матч - 0:3)

"Будучност" (Черногория) - ХИК (Финляндия) - 0:4 (первый матч - 1:3)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Жальгирис" (Литва) - 1:2 (первый матч - 1:3)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Слован" Братислава (Словакия) - 2:1 (первый матч - 0:2)

"Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1 (первый матч - 0:1)

"Валюр" (Исландия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:2 (первый матч - 2:3)

"Кайрат" Алматы (Казахстан) - "Маккаби" Хайфа (Израиль) - 2:0 (первый матч - 1:1)

"Алашкерт" (Армения) - "Коннас-Ки" (Уэльс) - 1:0 (первый матч - 2:2)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 2:1 (первый матч - 2:1)

"Легия" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:0 (первый матч - 3:2)

Вашему вниманию матчи 2-го раунда квалификации. На этом этапе также присоединятся к соревнованиям клубы из более известных чемпионатов по пути "представителей лиг".

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Матчи второй стадии пройдут 20/21 и 27/28 июля.

Украинские клубы в Лиге чемпионов 2021-2022: что нужно знать

Киевское "Динамо" на правах чемпиона Украины стартует в ЛЧ сразу с группового этапа. Своих соперников по групповому этапу киевляне узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Шахтеру" необходимо пройти два раунда квалификации. "Горняки" стартуют с третьего раунда по пути "Представителей лиг" 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Своего первого соперника они узнают 19 июля, а если пройдут дальше, то сыграют в решающем раунде плей-офф.

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Автор: Артем Будрин