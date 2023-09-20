Победу "Реалу" принес гол англичанина Джуда Беллингема.

В среду, 20 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский "Реал" противостоял берлинскому клубу "Унион".

Игра проходила на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Футболисты мадридского клуба имели тотальное преимущество над соперником, владели мячом 70% игрового времени, нанесли 30 ударов в сторону ворот, создали 101 опасную атаку, но сумели забить лишь один гол уже в компенсированное время.

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Победу "сливочным" принес точный удар английского полузащитника Джуда Беллингема, который отличился на 90+4-й минуте.

"Реал" - "Унион" Берлин - 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

"Реал": Кепа, Васкес, Рюдигер, Начо (Фран Гарсия, 73), Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Чуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Хоселу, Родриго

"Унион": Реннов, Дуки, Бонуччи (Якель, 80), Лейте, Юранович, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лайдуни (Ааронсон, 66), Госенс, Бекер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66)

Предупреждения: Чуамени, 37 - Тузар, 1

Обзор матча:

Добавим, что в группе C вместе с "Реалом" и "Унионом" также выступают "Наполи" и "Брага". Поединок итальянцев против португальцев будет сыгран позднее.

В следующем туре Лиги чемпионом мадридский "Реал" сыграет против "Наполи", а "Унион" встретится с "Брагой". Игры состоятся 3 октября.

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