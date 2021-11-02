Лига чемпионов: расписание матчей 4-го тура группового этапа

Начинается второй круг группового раунда.

2 и 3 ноября состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. Расписание матчей 2 ноября Группа Е. 22.00. "Динамо" Киев - "Барселона" Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Бенфика" Группа G. 22.00. "Севилья" - "Лилль" Группа G. 19.45. "Вольфсбург" - "Зальцбург" Группа F. 22.00. "Вильярреал" - "Янг Бойз" Группа F. 22.00. "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" Группа Н. 22.00. "Ювентус" - "Зенит" Группа Н. 19.45. "Мальме" - "Челси" 3 ноября Группа С. 19.45. "Спортинг" - "Бешикташ" Группа С. 22.00. "Боруссия" Дортмунд - "Аякс" Группа А. 19.45. "Манчестер Сити" - "Брюгге" Группа А. 22.00. "РБ Лейпциг" - ПСЖ Группа В. 19.45. "Милан" - "Порту" Группа В. 22.00. "Ливерпуль" - "Атлетико" Группа D. 22.00. "Шериф" - "Интер" Группа D. 19.45. "Реал" - "Шахтер" Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября.

Лига чемпионов: результаты матчей 19 октября. Автор: Артем Будрин

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