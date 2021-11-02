2 и 3 ноября состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
Расписание матчей
2 ноября
Группа Е. 22.00. "Динамо" Киев - "Барселона"
Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Бенфика"
Группа G. 22.00. "Севилья" - "Лилль"
Группа G. 19.45. "Вольфсбург" - "Зальцбург"
Группа F. 22.00. "Вильярреал" - "Янг Бойз"
Группа F. 22.00. "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед"
Группа Н. 22.00. "Ювентус" - "Зенит"
Группа Н. 19.45. "Мальме" - "Челси"
3 ноября
Группа С. 19.45. "Спортинг" - "Бешикташ"
Группа С. 22.00. "Боруссия" Дортмунд - "Аякс"
Группа А. 19.45. "Манчестер Сити" - "Брюгге"
Группа А. 22.00. "РБ Лейпциг" - ПСЖ
Группа В. 19.45. "Милан" - "Порту"
Группа В. 22.00. "Ливерпуль" - "Атлетико"
Группа D. 22.00. "Шериф" - "Интер"
Группа D. 19.45. "Реал" - "Шахтер"
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября.
- Лига чемпионов: результаты матчей 19 октября.