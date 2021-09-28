Лео Месси готов сыграть против Ман Сити / фото REUTERS

28 и 29 сентября пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

Расписание матчей

28 сентября

Группа С. 19.45. "Аякс" - "Бешикташ"

Группа С. 22.00. "Боруссия" Дортмунд - "Спортинг"

Группа D. 19.45. "Шахтер" - "Интер"

Группа D. 22.00. "Реал" - "Шериф"

Группа А. 22.00. ПСЖ - "Манчестер Сити"

Группа А. 22.00. "РБ Лейпциг" - "Брюгге"

Группа В. 22.00. "Порту" - "Ливерпуль"

Группа В. 22.00 "Милан" - "Атлетико"

29 сентября

Группа F. 19.45. "Аталанта" - "Янг Бойз"

Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал"

Группа Н. 19.45. "Зенит" - "Мальме"

Группа Н. 22.00. "Ювентус" - "Челси"

Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Динамо" Киев

Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Барселона"

Группа G. 22.00. "Вольфсбург" - "Севилья"

Группа G. 22.00. "Зальцбург" - "Лилль"

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Лига чемпионов 2021-2022: главное

  • Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
  • График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
  • В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. 
  • Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
  • Лига чемпионов: результаты матчей 14 сентября.
  • Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября.

Автор: Антон Дударь