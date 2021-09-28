Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура группового этапа

"Шахтер" и "Динамо" сыграют против грандов, ПСЖ примет "Ман Сити", а "Ювентус" встретится с "Челси".

28 и 29 сентября пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. Расписание матчей 28 сентября Группа С. 19.45. "Аякс" - "Бешикташ" Группа С. 22.00. "Боруссия" Дортмунд - "Спортинг" Группа D. 19.45. "Шахтер" - "Интер" Группа D. 22.00. "Реал" - "Шериф" Группа А. 22.00. ПСЖ - "Манчестер Сити" Группа А. 22.00. "РБ Лейпциг" - "Брюгге" Группа В. 22.00. "Порту" - "Ливерпуль" Группа В. 22.00 "Милан" - "Атлетико" 29 сентября Группа F. 19.45. "Аталанта" - "Янг Бойз" Группа F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал" Группа Н. 19.45. "Зенит" - "Мальме" Группа Н. 22.00. "Ювентус" - "Челси" Группа Е. 22.00. "Бавария" - "Динамо" Киев Группа Е. 22.00. "Бенфика" - "Барселона" Группа G. 22.00. "Вольфсбург" - "Севилья" Группа G. 22.00. "Зальцбург" - "Лилль" Читайте такжеЛига чемпионов: все голы 1-го тура группового этапа (видео) Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 14 сентября.

Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября. Автор: Антон Дударь

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