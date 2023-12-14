ПСЖ завершил групповой этап Лиги чемпионов ничьей с дортмундской "Боруссией".

В среду, 13 декабря, состоялся поединок шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Боруссия" принимала французский ПСЖ.

Игра проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась ничьей.

Счет в игре был открыт на 51-й минуте - Карим Адейеми забил с передачи Никласа Фюллькруга. Французам удалось сравнять счет спустя пять минут - отличился Уоррен Заир-Эмери.

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"Боруссия" Д - ПСЖ - 1:1

Голы: Адейеми 51 - Заир-Эмери 56

"Боруссия": Кобель, Вольф (Шлоттербек 69), Зюле, Хуммельс, Бенсебаини, Брандт, Озджан (Забитцер 69), Адейеми (Рейна 81), Ройс, Байно-Гиттес (Мален 60), Фюллькруг (Аллер 81)

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Барколя (Асенсио 82), Ли (Угарте 69), Коло Муани (Солер 90+6), Мбаппе

Предупреждения: Хуммельс 57 - Маркиньос 45

Обзор матча:

В другом поединке этой группы "Милан" одержал победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:1.

На 33-й минуте "Ньюкасл" вышел вперед благодаря голу полузащитника Жоэлинтона. На 58-й минуте "Милан" сравнял счет усилиями Кристиана Пулишича. На 84-й минуте итальянская команда сумела вырвать победу - голом отметился вингер Самуэль Чуквезе.

"Ньюкасл" - "Милан" 1:2

Голы: Жоелинтон 33 - Пулишич 59, Чуквуэзе 84

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер (Берн 62), Ласселс, Шер, Ливраменто, Майли (Лонгстофф), Гимараэс, Жоелинтон, Альмирон, Уилсон, Гордон

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса (Чуквуэзе 83), Рейндерс, Лофтус-Чик (Побега 73), Пулишич (Йович 73), Жиру (Окафор 83), Леау (Бартезаги 88)

Предупреждения: Жоелинтон 72, Шер 90+5 - Леау 40, Меньян 45+1, Йович 78, Муса 80, Флоренци 90

Обзор матча:

После шести туров группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" набрала 11 очков и в итоге заняла первое место в группе F. ПСЖ заработал восемь очков и расположились на второй строчке. "Милан" набрал восемь очков и занял третье место в группе. В свою очередь, "Ньюкасл" набрал пять очков и расположился на последней, четвертой строчке.

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