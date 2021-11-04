Лига чемпионов: ПСЖ не выиграл у Лейпцига, Аякс одолел Боруссию и другие результаты 3 ноября (видео)

А "Ливерпуль" гарантировал себе выход в плей-офф.

Третьего ноября состоялись поединки 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2021-2022. Донецкий "Шахтер" в Мадриде проиграл "Реалу" и закрепился на последней позиции в своем квартете. Хавбек сборной Украины Александр Зинченко вышел на заключительные 10 минут в матче "Ман Сити" - "Брюгге". А в стартовом составе бельгийской команды был украинский футболист Эдуард Соболь, который провел на поле 72 минуты и был заменен. Результаты матчей Группа A "Манчестер Сити" - "Брюгге" - 4:1 Голы: Фоден, 15, Марез, 55, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (автогол) "Лейпциг" - ПСЖ - 2:2 Голы: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (с пенальти) - Вейналдум, 21, 40 Нереализованный пенальти: Силва, 13 ("Лейпциг") Положение команд: "Манчестер Сити" - 9 очков, ПСЖ - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1 Группа B "Милан" - "Порту" - 1:1 Голы: Мбемба, 61 (автогол) - Луис Диас, 6 "Ливерпуль" - "Атлетико" (Мадрид) - 2:0 Голы: Жота, 13, Мане, 21 Положение команд: "Ливерпуль" - 12 очков, "Порту" - 5, "Атлетико" - 4, "Милан" - 1 Группа C "Спортинг" - "Бешикташ" - 4:0 Голы: Педру Гонсалвеш, 31 (с пенальти), 38, Паулинью, 41, Сарабия, 56 "Боруссия" Дортмунд - "Аякс" - 1:3 Голы: Ройс, 37 (с пенальти) - Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3 Положение команд: "Аякс" - 12 очков, "Боруссия" Дортмунд - 6, "Спортинг" - 6, "Бешикташ" - 0 Группа D "Реал" - "Шахтер" - 2:1 Голы: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39 "Шериф" - "Интер" - 1:3 Голы: Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82 Положение команд: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1 Читайте также Лига чемпионов: Бавария разгромила Бенфику, Роналду спас МЮ от поражения и другие результаты 2 ноября (видео) Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая. Автор: Артем Будрин

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