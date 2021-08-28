Шахтер сыграет в группе с Реалом, Интером и Шерифом / фото REUTERS

УЕФА опубликовал календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

Расписание появилось на официальном сайте УЕФА.

Таким образом, стало известно расписание матчей двух представителей Украины: "Динамо" и "Шахтера".

Календарь матчей "Динамо"

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1 тур

14 сентября, 22:00

"Динамо" - "Бенфика"

2 тур

29 сентября, 22.00

"Бавария" - "Динамо"

3 тур

20 октября, 19.45

"Барселона" - "Динамо"

4 тур

2 ноября, 22.00

"Динамо" - "Барселона"

5 тур

23 ноября, 19.45

"Динамо" - "Бавария"

6 тур

8 декабря, 22.00

"Бенфика" - "Динамо"

Календарь матчей "Шахтера"

1 тур

15 сентября, 19:45

"Шериф" - "Шахтер"

2 тур

28 сентября, 19:45

"Шахтер" - "Интер"

3 тур

19 октября, 22:00

"Шахтер" - "Реал"

4 тур

3 ноября, 19:45

"Реал" - "Шахтер"

5 тур

24 ноября, 19:45

"Интер" - "Шахтер"

6 тур

7 декабря, 22.00

"Шахтер" - "Шериф"

Украина в Лиге чемпионов 2021-2022

  • Киевское "Динамо" получило прямую путевку в групповой этап ЛЧ на правах чемпиона Украины.
  • "Шахтеру" пришлось преодолевать два раунда квалификации. Сперва "горняки" прошли "Генк" (2:1 и 2:1), а дальше выбили "Монако" (1:0 и 2:2 в дополнительное время).
  • Сразу два украинских клуба выступят на групповом этапе ЛЧ во второй раз подряд. В прошлом сезоне и "Динамо", и "Шахтер" заняли в своих группах третьи места.

Автор: Антон Дударь