Лига чемпионов: опубликован календарь матчей Динамо и Шахтера на групповом этапе

Киевляне стартуют 14 сентября, а "горняки" - на день позже.

УЕФА опубликовал календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. Расписание появилось на официальном сайте УЕФА. Таким образом, стало известно расписание матчей двух представителей Украины: "Динамо" и "Шахтера". Календарь матчей "Динамо" Читайте такжеЛига чемпионов: появилась реакция Луческу на итоги жеребьевки для Динамо 1 тур 14 сентября, 22:00 "Динамо" - "Бенфика" 2 тур 29 сентября, 22.00 "Бавария" - "Динамо" 3 тур 20 октября, 19.45 "Барселона" - "Динамо" 4 тур 2 ноября, 22.00 "Динамо" - "Барселона" 5 тур 23 ноября, 19.45 "Динамо" - "Бавария" 6 тур 8 декабря, 22.00 "Бенфика" - "Динамо" Календарь матчей "Шахтера" 1 тур 15 сентября, 19:45 "Шериф" - "Шахтер" 2 тур 28 сентября, 19:45 "Шахтер" - "Интер" 3 тур 19 октября, 22:00 "Шахтер" - "Реал" 4 тур 3 ноября, 19:45 "Реал" - "Шахтер" 5 тур 24 ноября, 19:45 "Интер" - "Шахтер" 6 тур 7 декабря, 22.00 "Шахтер" - "Шериф" Украина в Лиге чемпионов 2021-2022 Киевское "Динамо" получило прямую путевку в групповой этап ЛЧ на правах чемпиона Украины.

"Шахтеру" пришлось преодолевать два раунда квалификации. Сперва "горняки" прошли "Генк" (2:1 и 2:1), а дальше выбили "Монако" (1:0 и 2:2 в дополнительное время).

Сразу два украинских клуба выступят на групповом этапе ЛЧ во второй раз подряд. В прошлом сезоне и "Динамо", и "Шахтер" заняли в своих группах третьи места. Автор: Антон Дударь

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