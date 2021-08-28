УЕФА опубликовал календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
Расписание появилось на официальном сайте УЕФА.
Таким образом, стало известно расписание матчей двух представителей Украины: "Динамо" и "Шахтера".
Календарь матчей "Динамо"
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1 тур
14 сентября, 22:00
"Динамо" - "Бенфика"
2 тур
29 сентября, 22.00
"Бавария" - "Динамо"
3 тур
20 октября, 19.45
"Барселона" - "Динамо"
4 тур
2 ноября, 22.00
"Динамо" - "Барселона"
5 тур
23 ноября, 19.45
"Динамо" - "Бавария"
6 тур
8 декабря, 22.00
"Бенфика" - "Динамо"
Календарь матчей "Шахтера"
1 тур
15 сентября, 19:45
"Шериф" - "Шахтер"
2 тур
28 сентября, 19:45
"Шахтер" - "Интер"
3 тур
19 октября, 22:00
"Шахтер" - "Реал"
4 тур
3 ноября, 19:45
"Реал" - "Шахтер"
5 тур
24 ноября, 19:45
"Интер" - "Шахтер"
6 тур
7 декабря, 22.00
"Шахтер" - "Шериф"
Украина в Лиге чемпионов 2021-2022
- Киевское "Динамо" получило прямую путевку в групповой этап ЛЧ на правах чемпиона Украины.
- "Шахтеру" пришлось преодолевать два раунда квалификации. Сперва "горняки" прошли "Генк" (2:1 и 2:1), а дальше выбили "Монако" (1:0 и 2:2 в дополнительное время).
- Сразу два украинских клуба выступят на групповом этапе ЛЧ во второй раз подряд. В прошлом сезоне и "Динамо", и "Шахтер" заняли в своих группах третьи места.