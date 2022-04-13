Испанский "Вильярреал" одолел "Баварию" на пути в полуфинал Лиги чемпионов.

12 апреля определились первые два полуфиналиста самого престижного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов УЕФА.

Неважно, как завершатся остальные матчи 1/4 финала ЛЧ, главная сенсация на этой стадии уже случилась. Испанский "Вильярреал" сумел одержать нужный результат в Мюнхене и выбил "Баварию" из турнира.

Счет матча открыл на 52-й минуте Роберт Левандовски. Однако за две минуты до финального свистка гости сумели забить свой заветный гол - отличился Самуэль Чуквуэзе.

"Бавария" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Левандовски, 52 - Чуквуэзе, 88

"Бавария": Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84)

Обзор матча:

Благодаря минимальной победе в первом матче "желтая субмарина" пробилась в полуфинал турнира.

Вторая путевка в полуфинал Лиги чемпионов досталась также испанскому клубу - мадридский "Реал" в невероятно зрелищном противостоянии сумел взять верх над "Челси" и стал на шаг ближе к трофею.

С начала поединка "синие" начали доминировать - на 15-й минуте счет открыл Мэйсон Маунт. Потом преимущество удвоил Антонио Рюдигер, а гол Тимо Вернера, казалось, подарил "Челси" путевку в следующий тур.

Однако удача все же улыбнулась королевскому клубу. На 80-й минуте забил Родриго и арбитрам пришлось назначить дополнительное время.

Героем для "Реала" снова стал Карим Бензема, отличившийся на 96-й минуте.

"Реал" - "Челси" - 2:3

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Кроос (Камавинга, 73), Модрич, Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115)

"Челси": Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Канте (Зиеш, 100), Ковачич (Жоржиньо, 106), Лофтус-Чик (Сауль, 106), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулишич, 83)

Предупреждения: Бензема, 37, Вальверде, 68, Камавинга, 90, Алаба, 109, Карвахаль, 118 - Джеймс, 10, Зиеш, 102, Хаверц, 109

Обзор матча:

Коллектив Томаса Тухеля уступил "сливочным" в первой домашней встрече со счетом 1:3, поэтому по результатам двух поединков "Реал" пробился в полуфинал.

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