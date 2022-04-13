12 апреля определились первые два полуфиналиста самого престижного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов УЕФА.
Неважно, как завершатся остальные матчи 1/4 финала ЛЧ, главная сенсация на этой стадии уже случилась. Испанский "Вильярреал" сумел одержать нужный результат в Мюнхене и выбил "Баварию" из турнира.
Счет матча открыл на 52-й минуте Роберт Левандовски. Однако за две минуты до финального свистка гости сумели забить свой заветный гол - отличился Самуэль Чуквуэзе.
"Бавария" - "Вильярреал" - 1:1
Голы: Левандовски, 52 - Чуквуэзе, 88
"Бавария": Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84)
Обзор матча:
Благодаря минимальной победе в первом матче "желтая субмарина" пробилась в полуфинал турнира.
Вторая путевка в полуфинал Лиги чемпионов досталась также испанскому клубу - мадридский "Реал" в невероятно зрелищном противостоянии сумел взять верх над "Челси" и стал на шаг ближе к трофею.
С начала поединка "синие" начали доминировать - на 15-й минуте счет открыл Мэйсон Маунт. Потом преимущество удвоил Антонио Рюдигер, а гол Тимо Вернера, казалось, подарил "Челси" путевку в следующий тур.
Однако удача все же улыбнулась королевскому клубу. На 80-й минуте забил Родриго и арбитрам пришлось назначить дополнительное время.
Героем для "Реала" снова стал Карим Бензема, отличившийся на 96-й минуте.
"Реал" - "Челси" - 2:3
Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Кроос (Камавинга, 73), Модрич, Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
"Челси": Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Канте (Зиеш, 100), Ковачич (Жоржиньо, 106), Лофтус-Чик (Сауль, 106), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения: Бензема, 37, Вальверде, 68, Камавинга, 90, Алаба, 109, Карвахаль, 118 - Джеймс, 10, Зиеш, 102, Хаверц, 109
Обзор матча:
Коллектив Томаса Тухеля уступил "сливочным" в первой домашней встрече со счетом 1:3, поэтому по результатам двух поединков "Реал" пробился в полуфинал.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- "Челси" - действующий обладатель трофея.
- Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
- Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА.