Самым красивым признали мяч, забитый Лионелем Месси.

Гол нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси признан лучшим голом 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщил Twitter Лиги чемпионов.

На 74-й минуте матча против "Манчестер Сити" Месси протащил мяч от центра поля, сыграл в пас с Килианом Мбаппе и забил эффектный гол ударом с линии штрафной.

Этот гол стал для Месси дебютным в футболке ПСЖ.

На звание лучшего гола 2-го тура также претендовали мячи Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Себастьяна Тилля ("Шериф") и Антуана Гризманна ("Атлетико").

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 28 сентября.

Лига чемпионов: результаты матчей 29 сентября.

Автор: Антон Дударь