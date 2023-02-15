Победу итальянскому клубу принес гол Браима Диаса.

Во вторник, 14 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" противостоял "Тоттнехэму".

Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Сан Сиро" в Италии и завершилась победой хозяев поля.

Футболистам "Милана" удалось забить быстрый гол - на 7-й минуте игры отличился Браим Диас.

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Во втором тайме игроки "Тоттенхэма" стали чаще угрожать воротам соперника - видимо, подействовала речь Антонио Конте в перерыве. Однако ударам лондонцев не хватало точности. Хозяевам поля удалось сохранить свои ворота "сухими" и выиграть первую дуэль этого противосояния.

"Милан" - "Тоттенхэм" - 1:0

Гол: Диас, 7

"Милан": Татарушану, Калулу, Кьяер, Тиау, Салемакерс (Мессиас, 77), Крунич, Тонали (Побега, 86), Эрнандес, Диас (де Кетеларе, 77), Жиру, Леау (Ребич, 90+1)

"Тоттенхэм": Форстер, Лангле (Дэвис, 81), Дайер, Ромеро, Эмерсон Роял, Скипп, Сарр, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Кейн, Сон (Данджума, 81)

Предупреждения: Тонали, Эрнандес - Ромеро, Дайер

Обзор матча:

Стоит отметить, что эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет - в последний раз "россонери" могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года. Тогда, 20 февраля, итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с "Барселоной".

Примечательно, что в ответном матче каталонцы победили "россонери" и выступления "Милана" в ЛЧ завершились уже на стадии 1/8 финала.

Напомним, ответный матч "Милан" и "Тоттенхэм" сыграют 8 марта в Лондоне. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

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