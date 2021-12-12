В борьбе за трофей осталось 16 команд / фото REUTERS
13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть
В прямом эфире церемонию можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.
Начало жеребьевки - в 13.00.
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: что нужно знать
- В жеребьевке примут участие 16 клубов: 8 победителей группового этапа и 8 команд, которые заняли в своих группах вторые места.
- Сеяные: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды).
- Несеяные: "Атлетико", "Вильярреал" (обе - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (обе - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия)
- В 1/8 финала не смогут встретиться представители одной страны, а также команды, которые играли в одной группе.
- Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.