Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала

16 команд узнают соперников в первом раунде плей-офф.

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов. Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть В прямом эфире церемонию можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Начало жеребьевки - в 13.00. Читайте такжеЛига чемпионов: интересные факты и статистика по итогам группового этапа Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: что нужно знать В жеребьевке примут участие 16 клубов: 8 победителей группового этапа и 8 команд, которые заняли в своих группах вторые места.

Сеяные : "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды).

: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды). Несеяные : "Атлетико", "Вильярреал" (обе - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (обе - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия)

: "Атлетико", "Вильярреал" (обе - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (обе - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия) В 1/8 финала не смогут встретиться представители одной страны, а также команды, которые играли в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта. Автор: Антон Дударь

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