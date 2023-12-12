"Арсенал" и ПСВ вышли в 1/8 финала Лини чемпионов УЕФА.

Во вторник, 12 декабря, состоялся поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСВ принимал лондонский "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Филипс" в Эйндховене и завершилась вничью.

Счет в игре открыли футболисты "Арсенала" - на 42-й минуте Эдди Нкетиа забил после передачи Риса Нельсона. В начале второго тайма нидерландский клуб счет сравнял - нападающий ПСВ Йорбе Вертессен забил с передачи Рикардо Пепи.

Видео дня

ПСВ - "Арсенал" - 1:1

Голы: Вертессен, 50 - Нкетиа, 42

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамалью, Обиспо, Жуниор, Тильман (Тиль, 83), ван Аанхолт, Сайбари (Дест, 74), Бакайоко (Бабади, 74), Пепи, Вертессен (Оппегор, 90+1)

"Арсенал": Рамсдейл, Седрик (Райс, 62), Салиба (Уайт, 62), Габриэл, Кивиор, Эльнени (Эдегор, 61), Жоржиньо, Троссар, Гаверц (Жезус, 89), Нкетиа, Нелсон (Смит-Роу, 89)

В другом поединке этой группы "Ланс" одержал победу над испанской "Севильей" со счетом 2:1.

"Ланс" - "Севилья" - 2:1

Голы: Франковски 63 (пен), Фюльжени 90+6 - Рамос 79 (пен)

"Ланс": Самба, Гради (Хусанов, 90+8), Данзо, Медина, Агиляр, Менди (Эль-Энауи, 24), Абдул-Самед, Франковски, Давид Кошта (Фюльжени, 72), Сотока, Ваи (Гилавоги, 72)

"Севилья": Дмитрович, Гудель, Рамос, Салас, Хуанлу Санчес, Ракитич, Соу, Сумаре, Педроса, Оливер Торрес (Рафа Мир, 70), Эн-Несири

Предупреждения: Эль-Энауи 37, Медина 75, Фюльжени 85, 90+9 – Сумаре 61, Салас 65, Рамос 80, Рафа Мир 90+9

Лондонский "Арсенал" набрал 13 очков и занял первое место в группе В. Нидерландский ПСВ с 9 баллами финишировал на второй позиции. Третье место в группе занял "Ланс". Французский клуб набрал 8 очков и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Севилья" с 2 баллами заняла последнее место в квартете.

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