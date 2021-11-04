Украинским клубам на двоих дают всего 6%.

Статистическая компания Gracenote оценила шансы всех команд, включая "Шахтер" и "Динамо", продолжить борьбу в плей-офф Лиги чемпионов после четырех туров группового этапа.

Прогноз был опубликован в Twitter.

На выход "Шахтера" в плей-офф аналитики дают всего 6%.

В то же время у "Динамо", по их мнению, нет никаких шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Отметим, что путевки в плей-офф на данный момент себе гарантировали четыре команды: "Бавария", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Аякс".

"Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов

После четырех туров оба украинских клуба набрали по одному очку - "Шахтер" добыл его в игре с "Интером", а "Динамо" - в матче с "Бенфикой". При этом на двоих "Шахтер" и "Динамо" забили один гол (он на счету "горняков").

"Шахтер" в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом" занимает последнее место, на 5 очков отставая от молдавского клуба и на 6 - от "Интера". Мадридцы уже недосягаемы.

"Динамо" также идет последним с отставанием в 3 очка от "Бенфики" и 5 - от "Барселоны". "Бавария" уже гарантировала себе плей-офф.

В заключительных турах "Динамо" сыграет с "Баварией" в Киеве и "Бенфикой" в Лиссабоне. "Шахтер" в гостях встретится с "Интером", а затем будет принимать "Шериф".

Автор: Антон Дударь