Во вторник, 25 июля, были сыграны семь матчей в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпоинов УЕФА сезона-2023/24.
В центральном матчей игрового дня "Днепр-1" в номинально домашнем поединке уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 1:3.
Среди других результатов дня, отметим разгромную победу загребского "Динамо" против "Астаны" (4:0). В этой игре в составе хорватского клуба дебютировал украинский защитник Богдан Михайличенко.
Также отметим сенсационную ничью литовского клуба "Жальгирис" против турецкого "Галатасарая". Игра завершилась со счетом 2:2.
Лига чемпионов-2023/24. Второй раунд квалификации
Вторник, 25 июля
ХИК - Мольде - 1:0
Гол: Кескинен, 35
"Жальгирис" - "Галатасарай" - 2:2
Голы: Оевуси, 48, Казлаускас, 90+2 - Бардакчи, 75, Дервишоглу, 78
"Динамо" Загреб - "Астана" - 4:0
Голы: Шпикич, 36, Иванушец, 41, 43, 56
"Днепр-1" - "Панатинаикос" - 1:3
Голы: Танчик, 90 - Шпорар, 10, Джуричич, 74, Иоаннидис, 84 (пен)
"Серветт" - "Генк" - 1:1
Голи: Рулье, 78 - Арокодаре, 21
"Зриньски" - "Слован" Братислава - 0:1
Гол: Шарани, 53
"Брейдаблик" - "Копенгаген" - 0:2
Голи: Ларссон, 1, Фальк, 32
Среда, 26 июля
- "Арис" - БАТЭ
- "Шериф" - "Маккаби" Хайфа
- "Ракув" - "Карабах"
- "Клаксвик" - "Хекен"
- "Лудогорец" - "Олимпия" Любляна
Ответные матч второго раунда квалификации будут сыграны 1 и 2 августа.
Добавим, что победители пар выйду в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в финале победила миланский "Интер".