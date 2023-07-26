"Днепр-1" в первом матче квалификации ЛЧ уступил "Панатинаикосу".

Во вторник, 25 июля, были сыграны семь матчей в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпоинов УЕФА сезона-2023/24.

В центральном матчей игрового дня "Днепр-1" в номинально домашнем поединке уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 1:3.

Среди других результатов дня, отметим разгромную победу загребского "Динамо" против "Астаны" (4:0). В этой игре в составе хорватского клуба дебютировал украинский защитник Богдан Михайличенко.

Видео дня

Также отметим сенсационную ничью литовского клуба "Жальгирис" против турецкого "Галатасарая". Игра завершилась со счетом 2:2.

Лига чемпионов-2023/24. Второй раунд квалификации

Вторник, 25 июля

ХИК - Мольде - 1:0

Гол: Кескинен, 35

"Жальгирис" - "Галатасарай" - 2:2

Голы: Оевуси, 48, Казлаускас, 90+2 - Бардакчи, 75, Дервишоглу, 78

"Динамо" Загреб - "Астана" - 4:0

Голы: Шпикич, 36, Иванушец, 41, 43, 56

"Днепр-1" - "Панатинаикос" - 1:3

Голы: Танчик, 90 - Шпорар, 10, Джуричич, 74, Иоаннидис, 84 (пен)

"Серветт" - "Генк" - 1:1

Голи: Рулье, 78 - Арокодаре, 21

"Зриньски" - "Слован" Братислава - 0:1

Гол: Шарани, 53

"Брейдаблик" - "Копенгаген" - 0:2

Голи: Ларссон, 1, Фальк, 32

Среда, 26 июля

"Арис" - БАТЭ

"Шериф" - "Маккаби" Хайфа

"Ракув" - "Карабах"

"Клаксвик" - "Хекен"

"Лудогорец" - "Олимпия" Любляна

Ответные матч второго раунда квалификации будут сыграны 1 и 2 августа.

Добавим, что победители пар выйду в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в финале победила миланский "Интер".

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