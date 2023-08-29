Победители двухматчевых противостояний получат путевки в групповой раунд ЛЧ.

Во вторник, 29 августа, будут сыграны три ответных встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В этот день греческий "Панатинаикос", который во втором раунде квалификации турнира выбил "Днепр-1", сыграет против "Браги". Швейцарский "Янг Бойз" примет израильский клуб "Маккаби" Хайфа, а турецкий "Галатасарай" померяется силами с "Мольде".

Еще три поединка состоятся в среду, 30 августа. В этот день польский "Ракув", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин, сыграет с датским "Копенгагеном". АЕК примет бельгийский "Антверпен", а ПСВ встретится с шотландским "Рейнджерс".

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Лига чемпионов. Расписание матчей квалификации, 29 августа

Вторник, 29 августа

22:00 "Панатинаикос" - "Брага"

22:00 "Янг Бойз" - "Маккаби" Хайфа

22:00 "Галатасарай" - "Мольде"

Среда, 30 августа

22:00 АЕК - "Антверпен"

22:00 "Копенгаген" - "Ракув"

22:00 ПСВ - "Рейнджерс"

Лига чемпионов. Результаты первых матчей 4-го раунда квалификации

"Брага" - "Панатинаикос" - 2:1

"Маккаби" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0

"Мольде" - "Галатасарай" - 2:3

"Антверпен" - АЕК - 1:0

"Ракув" - "Копенгаген" - 0:1

"Рейнджерс" - ПСВ - 2:2

Напомним, победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.

Действующим победителем ЛЧ является английский "Манчестер Сити", победивший в финале прошлого сезона миланский "Интер" со счетом 1:0.

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