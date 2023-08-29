Во вторник, 29 августа, будут сыграны три ответных встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
В этот день греческий "Панатинаикос", который во втором раунде квалификации турнира выбил "Днепр-1", сыграет против "Браги". Швейцарский "Янг Бойз" примет израильский клуб "Маккаби" Хайфа, а турецкий "Галатасарай" померяется силами с "Мольде".
Еще три поединка состоятся в среду, 30 августа. В этот день польский "Ракув", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин, сыграет с датским "Копенгагеном". АЕК примет бельгийский "Антверпен", а ПСВ встретится с шотландским "Рейнджерс".
Лига чемпионов. Расписание матчей квалификации, 29 августа
Вторник, 29 августа
- 22:00 "Панатинаикос" - "Брага"
- 22:00 "Янг Бойз" - "Маккаби" Хайфа
- 22:00 "Галатасарай" - "Мольде"
Среда, 30 августа
- 22:00 АЕК - "Антверпен"
- 22:00 "Копенгаген" - "Ракув"
- 22:00 ПСВ - "Рейнджерс"
Лига чемпионов. Результаты первых матчей 4-го раунда квалификации
- "Брага" - "Панатинаикос" - 2:1
- "Маккаби" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0
- "Мольде" - "Галатасарай" - 2:3
- "Антверпен" - АЕК - 1:0
- "Ракув" - "Копенгаген" - 0:1
- "Рейнджерс" - ПСВ - 2:2
Напомним, победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.
Действующим победителем ЛЧ является английский "Манчестер Сити", победивший в финале прошлого сезона миланский "Интер" со счетом 1:0.