Логотип Лиги чемпионов / фото REUTERS

Во вторник, 29 августа, будут сыграны три ответных встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В этот день греческий "Панатинаикос", который во втором раунде квалификации турнира выбил "Днепр-1", сыграет против "Браги". Швейцарский "Янг Бойз" примет израильский клуб "Маккаби" Хайфа, а турецкий "Галатасарай" померяется силами с "Мольде". 

Еще три поединка состоятся в среду, 30 августа. В этот день польский "Ракув", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин, сыграет с датским "Копенгагеном". АЕК примет бельгийский "Антверпен", а ПСВ встретится с шотландским "Рейнджерс". 

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Лига чемпионов. Расписание матчей квалификации, 29 августа

Вторник, 29 августа

  • 22:00 "Панатинаикос" - "Брага"
  • 22:00 "Янг Бойз" - "Маккаби" Хайфа
  • 22:00 "Галатасарай" - "Мольде"

Среда, 30 августа

  • 22:00 АЕК - "Антверпен"
  • 22:00 "Копенгаген" - "Ракув"
  • 22:00 ПСВ - "Рейнджерс"

Лига чемпионов. Результаты первых матчей 4-го раунда квалификации

  • "Брага" - "Панатинаикос" - 2:1
  • "Маккаби" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0
  • "Мольде" - "Галатасарай" - 2:3
  • "Антверпен" - АЕК - 1:0
  • "Ракув" - "Копенгаген" - 0:1
  • "Рейнджерс" - ПСВ - 2:2

Напомним, победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.

Действующим победителем ЛЧ является английский "Манчестер Сити", победивший в финале прошлого сезона миланский "Интер" со счетом 1:0. 

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