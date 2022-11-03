1 и 2 ноября были сыграны все матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, по итогам которых были определены все 16 участников плей-офф турнира.
В 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест переходят в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.
С первых мест в 1/8 финала ЛЧ вышли:
- "Наполи" (Италия)
- "Порту" (Португалия)
- "Бавария" (Германия)
- "Тоттенхэм" (Англия)
- "Челси" (Англия)
- "Реал" Мадрид (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия)
Со вторых мест в плей-офф ЛЧ пробились:
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Интер" (Италия)
- "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
- "Милан" (Италия)
- "РБ Лейпциг" (Германия)
- "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- ПСЖ (Франция)
Таким образом, наиболее широко в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА будут представлены Германия и Англия - по 4 участника. Три представителя на этой стадии у Италии, два - у Португалии, по одному – у Испании, Бельгии и Франции.
В Лигу Европы отправились:
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Байер" (Германия)
- "Барселона" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Шахтер" (Украина)
- "Севилья" (Испания)
- "Ювентус" (Италия)
Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными.
В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе.
Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.
Финал Лиги чемпионов УЕФА этого сезона состоится 10 июня 2023 года. Главный матч турнира примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".