Больше всего представителей в 1/8 финала Лиги чемпионов у Англии и Германии.

1 и 2 ноября были сыграны все матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, по итогам которых были определены все 16 участников плей-офф турнира.

В 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест переходят в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.

С первых мест в 1/8 финала ЛЧ вышли:

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"Наполи" (Италия)

"Порту" (Португалия)

"Бавария" (Германия)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Челси" (Англия)

"Реал" Мадрид (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Бенфика" (Португалия)

Со вторых мест в плей-офф ЛЧ пробились:

"Ливерпуль" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Интер" (Италия)

"Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

"Милан" (Италия)

"РБ Лейпциг" (Германия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

ПСЖ (Франция)

Таким образом, наиболее широко в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА будут представлены Германия и Англия - по 4 участника. Три представителя на этой стадии у Италии, два - у Португалии, по одному – у Испании, Бельгии и Франции.

В Лигу Европы отправились:

"Аякс" (Нидерланды)

"Байер" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Шахтер" (Украина)

"Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными.

В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе.

Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.

Финал Лиги чемпионов УЕФА этого сезона состоится 10 июня 2023 года. Главный матч турнира примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

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