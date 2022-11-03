Лига чемпионов / фото REUTERS

1 и 2 ноября были сыграны все матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, по итогам которых были определены все 16 участников плей-офф турнира.

В 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест переходят в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.

С первых мест в 1/8 финала ЛЧ вышли:

Видео дня
  • "Наполи" (Италия)
  • "Порту" (Португалия)
  • "Бавария" (Германия)
  • "Тоттенхэм" (Англия)
  • "Челси" (Англия)
  • "Реал" Мадрид (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Бенфика" (Португалия)

Со вторых мест в плей-офф ЛЧ пробились:

  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Брюгге" (Бельгия)
  • "Интер" (Италия)
  • "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
  • "Милан" (Италия)
  • "РБ Лейпциг" (Германия)
  • "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • ПСЖ (Франция)

Таким образом, наиболее широко в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА будут представлены Германия и Англия - по 4 участника. Три представителя на этой стадии у Италии, два - у Португалии, по одному – у Испании, Бельгии и Франции.

В Лигу Европы отправились: 

  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Байер" (Германия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Севилья" (Испания)
  • "Ювентус" (Италия)

Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными.

В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе.

Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.

Финал Лиги чемпионов УЕФА этого сезона состоится 10 июня 2023 года. Главный матч турнира примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал". 

Вас также могут заинтересовать новости: