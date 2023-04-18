"Ливерпуль" отстает от первой четверки на девять очков.

В понедельник, 17 апреля, состоялся заключительный поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" противостоял "Лидсу".

Матч проходил на стадионе "Элланд Роуд" и завершился со счетом 6:1 в пользу "красных".

Счет в игре был открыт ближе к завершению первого тайма - на 35-й минуте с паса Трента Александер-Арнольда забил Коди Гакпо. Спустя всего четыре минуты "красные" удвоили свое преимущество, отличился Мохамед Салах с передачи Диогу Жоты.

В дебюте второго тайма Луис Синистерра отквитал один мяч, перебросив Алисона после ошибки Конате. Однако "красным" удалось довольно быстро вернуть комфортное преимущество в счете - на 52-й минуте впервые после долгой паузы отличился форвард "Ливерпуля" Жота, забивший с линии штрафной в ходе быстрой атаки гостей.

На 64-й минуте Мохамед Салах оформил дубль, расстреляв ворота "Лидс Юнайтед" с нескольких метров, а на 73-й минуте дубль оформил и Диогу Жота. Португальский вингер в касание замкнул фланговую подачу.

На 90-й минуте точку в разгроме "Лидса" поставил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, реализовавший выход один на один с вратарем.

"Лидс" - "Ливерпуль" - 1:6

Голы: Синистерра, 47 - Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньес, 90

"Лидс": Мелье, Кристенсен, Кох, Стрейк, Фирпо, Маккенни, Хунке, Харрисон (Ньонто 77), Ааронсон (Рюттер 66), Синистерра (Форшоу 77), Родриго (Саммервилл 66)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 81), Фабиньо (Тьяго 85), Джонс, Салах (Нуньес 81), Гакпо (Луис Диас 81), Жота (Фирмино 82)

Предупреждение: Фабиньо 42

Обзор матча:

Стоит отметить, что Мохамед Салах забил в этой игре два гола левой ногой. Таким образом, на счету египтянина в английской Премьер-лиге 107 голов, забитых левой ногой. Он является рекордсменом турнира по данному показателю. Никто в истории лиги не забил левой ногой больше голов, чем Салах, сообщает Anything Liverpool.

"Ливерпуль" набрал 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от первой четверки составляет девять очков. "Лидс" за 31 матч заработал 29 баллов и идет на 16-й строчке.

В следующем туре АПЛ "Лидс" сыграет на выезде с "Фулхэмом", а "Ливерпуль" померяется силами с "Ноттингемом". Оба поединка состоятся 22 апреля.

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