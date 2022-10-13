Руслан Малиновский может уйти в аренду в январе.

Один из лидеров национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere.it Bergamo, украинец несчастлив в итальянском клубе. Кроме того, 29-летний футболист не показывает ту игру, которую от него ожидает тренерский штаб "Аталанты".

Источник отмечает, что речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере.

Видео дня

Добавим, что в летнее трансферное окно предметный интерес к Руслану Малиновскому проявляли английские клубы "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест", а также французский "Марсель".

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

На данный момент на счету Малиновского 137 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 миллионов евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: