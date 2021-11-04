Карим Бензема заявил, что мадридцам было непросто.

Нападающий "Реала" Карим Бензема подвел итоги матча с "Шахтером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой мадридцев.

"Мы играем каждые 3 дня, это немного сложно, у нас много матчей высокого уровня. В этом матче, например, мы играли не очень хорошо, но мы выиграли, а самое важное - это 3 очка. Невозможно всегда играть хорошо", - сказал Бензема, которого цитирует Marca.

Комментируя свист болельщиков на "Бернабеу", француз отдал должное "Шахтеру":

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"Это нормально, что болельщики хотят, чтобы мы хорошо играли, атаковали и забивали голы, мы всегда стараемся это делать, но сегодня соперник был хорош".

"Реал" - "Шахтер": итоги матча

"Реал" победил со счетом 2:1: видео голов матча.

"Реал" забил свой 1000-й и 1001-й гол в истории Лиги чемпионов. Автором голов стал Карим Бензема.

Бензема стал четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 75 забитых мячей. Больше него забивали в самом престижном соревновании лишь Лео Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Положение команд в группе D: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии.

Автор: Антон Дударь