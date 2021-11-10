Защитник сборной Украины ожидает мощную поддержку фанатов на матче с Болгарией.

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный рассказал, как сборная Украины готовится к поединкам с Болгарией и Боснией и Гецеговиной.

Во вторник, 9 ноября футболисты национальной команды провели тренировку на стадионе НСК "Олимпийский", после чего отправились в Одессу, где уже 11 ноября они проведут контрольный поединок с Болгарией.

Украина - Болгария: где смотреть товарищеский матч

Забарный рассказал как прошла тренировка в Киеве, а также поделился информацией, как сборная будет готовиться к поединку против Боснии и Герцеговины.

"Потренировались на НСК, поле хорошее. Такая тренировка больше для настроения, немного тактики. Готовимся к игре в Одессе.

В общем, наша подготовка рассчитана на главный матч - против Боснии и Герцеговины, но с Болгарией будет не такой уж простой поединок. Необходимо настраиваться. Все понимают, что выступают за сборную, здесь нельзя выходить на поле расслабленным. Через спарринг будем готовиться к Боснии и Герцеговине, моделировать тактическую схему", - приводит слова защитника сборной Украины официальный сайт УАФ.

Читайте также"Рад снова видеть в сборной": Ярмоленко поиздевался над игроком Динамо (видео)Кроме того, футболист сборной признался, что команда пока не разбирала болгар, это будут делать позже. Илья Забарній также отметил, что ждет много болельщиков на трибунах стадиона "Черноморец" на матче с Болгарией.

"О Болгарии тренеры пока не рассказывали. Мы только собрались, хочется пообщаться, поиграть вместе. Будем разбирать болгар.

Не каждый день сборная играет в Одессе, так что фанаты должны прийти и поддержать нас. Мы их только поблагодарим за это", - сказал Забарный.

Украина - Болгария: перед матчем

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Все матчи были товарищескими.

25 игроков были вызваны в расположение сборной Украины на этот сбор. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.

Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.

Сборная Украины сыграет с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих", в котором на кону будет стоять путевка на чемпионат мира-2022.

Автор: Владимир Медяник