Илья Забарный 31 января должен пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом.

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в чемпионате Англии по футболу.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 20-летний футболист перейдет из "Динамо" в "Борнмут".

По данным источника, английский клуб заплатит за трансфер украинца 27 миллионов евро. Забарный подпишет контракт с "Борнмутом" на пять лет.

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Сообщается, что 31 января Забарный полетит в Великобританию для медосмотра и подписания контракта с новым клубом.

В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Добавим, что после двадцати туров "Борнмут" занимает восемнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вишенки" выиграли всего один матч чемпионата Англии в последних 11 турах (две ничьи, восемь поражений), но в борьбу за выживание в АПЛ вовлечено семь команд, которые разделены всего тремя очками.

Илья Забарный станет пятым новичком "Борнмута" в зимнее межсезонье. Ранее клуб из южного побережья заплатил 22,5 миллиона евро за вингера "Лорьяна" Данго Уттара и 10,5 миллиона евро за форварда "Бристоль Сити" Антуана Семеньо. Кроме того, у итальянской "Ромы" с правом выкупа был арендован левый защитник Матиас Винья, а в качестве свободного агента был подписан экс-вратарь "Вест Хэма" Даррен Рэндолф.

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