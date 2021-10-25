Мохамед Салах превзошел достижения Дидье Дрогба.

29-летний вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах установил рекорд чемпионата Англии по футболу. Теперь он - лучший бомбардир АПЛ за всю историю среди представителей африканского континента.

В матче 9-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" Салах оформил хет-трик, а "красные дьяволы" были разгромлены "Ливерпулем".

У Салаха теперь 107 голов в АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал выдающемуся форварду лондонского "Челси" Дидье Дрогба. Ивуариец "наколотил" 104 гола.

Чтобы забить 107 мячей, Салаху понадобилось 167 поединков, а Дрогба для своего рекорда потратил 254 матча.

Мохамед Салах: карьера

Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы".

До этого египтянин выступал за "Базель", "Челси" и "Фиорентину". За лондонцев в рамках АПЛ Салах забивал всего дважды.

Мохамед два раза выигрывал "Золотую бутсу" АПЛ. С "Ливерпулем" он однажды был чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов.

Автор: Артем Будрин