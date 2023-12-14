Немецкий клуб выиграл шесть матчей из шести в рамках группового раунда Лиги Европы.

В четверг, 14 декабря, состоялся поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Мольде".

Игра проходила на стадионе "БайАрена" в Леверкузене и завершилась рахгромной победой хозяев поля.

В первом тайме футболисты "Байера" забили три мяча - отличились Патрик Шик, Эдмон Тапсоба и автогол в пассиве Мартина Эллингсена. Во втором тайме "фармацевты" поразили ворота соперника еще два раза - голы забили Адам Гложек и Ноа Мбамба. "Мольде" забил гол престижа уже при счете 5:0. На 76-й минуте в составе норвежского клуба отличился Эрик Китолано.

Видео дня

"Байер" - "Мольде" - 5:1

Голы: Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25 аг, Гложек, 60, Мбамба, 70 - Китолано, 76

В другом поединке этой группы "Карабах" обыграл шведский "Хеккен" со счетом 2:1.

"Карабах" - "Хеккен" - 2:1

Голы: Леандру Андраде, 1, Бензиа, 45+4 - Хусейнов, 90+4 аг

Удаление: Вешович, 56

Немецкий "Байер" выиграл шесть матчей из шести в рамках группового турнира Лиги Европы и с 18 очками занял первое место в группе Н. На второй позиции с 10 баллами расположился "Карабах". "Мольде" с 7 очками финишировал третьим. "Хеккен" занял последнее место, проиграв все 6 матчей.

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