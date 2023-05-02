Виталий Миколенко отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

В понедельник, 1 мая, состоялся поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Лестер" противостоял "Эвертону".

Игра проходила на стадионе "Кинг Пауэр" и завершилась вничью со счетом 2:2.

Гости открыли счет в игре на 15-й минуте - пенальти реализовал Доминик Калверт-Льюин. Спустя семь минут "Лестеру" удалось восстановить равенство усилиями своего защитника Чаглара Сеюнджю.

На 33-й минуте встречи отличился Джейми Варди и вывел хозяев поля вперед. Перед самым перерывом шанс забить третий гол и удвоить преимущество получил Джеймс Мэддисон, однако его удар с 11-метровой отметки парировал голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.

Во втором тайме единственным забитым мячом отметился вингер "ирисок" Алекс Ивоби на 54-й минуте.

"Лестер" - "Эвертон" - 2:2

Голы: Сеюнджю, 22, Варди, 33 - Кальверт-Льюин, 15, Ивоби, 54

"Лестер": Иверсен, Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен, 88), Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Сумаре, Мэддисон, Барнс (Прат, 88), Варди

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 45), Тарковски, Кин, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Макнил, Кэлверт-Льюин

Предупреждения: Сумаре, 44, Томас, 53, Мэддисон, 89, Кристансен, 90+2 - Гуйе, 56

Обзор матча:

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот матч и отыграл все 90 минут. Статистический портал поставил украинцу оценку 6,5 за эту встречу. Лучшим игроком матча стал Алекс Ивоби - 8,0.

"Лестер" не позволил "Эвертону" опередить себя в турнирной таблице чемпионата Англии: команда располагается на 16-м месте, набрав 30 очков в 34 играх. "Ириски", в свою очередь, идут на 19-й строчке, заработав 29 баллов после 34 встреч.

В следующем туре АПЛ "Эвертон" сыграет против "Брайтона", а "Лестер" померяется силами с "Фулхэмом". Оба матча состоятся 8 мая.

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