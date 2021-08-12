Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил кадровые изменения в составе Комитета национальных сборных, который покинул Мирон Маркевич.
Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Сопредседателями Комитета национальных сборных назначены Олег Блохин и Алексей Михайличенко.
Их первым заместителем назначен Олег Протасов, а еще одним заместителем будет Анатолий Демьяненко.
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Членами комитета стали Александр Петраков, Виктор Скрипник, Анатолий Бузник, Алексей Таргонский, Александр Черкасов, Сергей Мохник и Владимир Ковянов.
Отметим, что с 2018 года Блохин был сопредседателем Совета стратегического развития УАФ. Михаличенко в 2021 году был назначен первым вице-президентом УАФ.