Мануэль Нойер ассистировал на Роберта Левандовски.

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сделал ассист на Роберта Левандовски в поединке Лиги чемпионов против "Бенфики".

35-летний немец отдал голевую передачу на польского бомбардира и тот установил окончательный счет на табло - 5:2 в пользу мюнхенцев.

Это седьмой голевой пас в карьере вратаря сборной Германии и первый за 122 матча в Лиге чемпионов.

"Бавария" - "Бенфика" - 5:2

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньес, 74

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1

Мануэль Нойер: карьера

С 2006 года по 2011 год Нойер защищал цвета "Шальке", а затем перебрался в "Баварию".

С мюнхенским клубом Нойер 9 раз выиграл Бундеслигу, 5 раз Кубок Германии и дважды Лигу чемпионов.

Нойер 5 раз был лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.

В 2014 году Мануэль стал чемпионом мира в составе сборной Германии и был номинирован на награду "Золотой мяч". За родную сборную Нойер провел 100 матчей, что является рекордом команды среди вратарей.

Автор: Артем Будрин