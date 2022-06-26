Пятов отметил, что граждане РФ сами поддерживают преступления своего государства.

Легендарный вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов отреагировал на ракетные обстрелы оккупантами жилого дома в Киеве.

37-летний футболист выложил в своем Инстаграме несколько снимков разрушенного российскими ракетами жилого дома в столице Украины и прокомментировал увиденное.

"Террористы не унимаются и уже не скрывают своего реального отношения к украинцам.

Преступления России уже давно за пределами "мы же ничего не решаем", - подписал снимки Пятов.

Напомним, 37-летний Андрей Пятов недавно объявил о завершении карьеры в сборной Украины по футболу. Свой прощальный матч за национальную команду легендарный вратарь сыграл в рамках группового этапа Лиги наций против сборной Армении (3:0).

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022