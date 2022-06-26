Легендарный вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов отреагировал на ракетные обстрелы оккупантами жилого дома в Киеве.
37-летний футболист выложил в своем Инстаграме несколько снимков разрушенного российскими ракетами жилого дома в столице Украины и прокомментировал увиденное.
"Террористы не унимаются и уже не скрывают своего реального отношения к украинцам.
Преступления России уже давно за пределами "мы же ничего не решаем", - подписал снимки Пятов.
Напомним, 37-летний Андрей Пятов недавно объявил о завершении карьеры в сборной Украины по футболу. Свой прощальный матч за национальную команду легендарный вратарь сыграл в рамках группового этапа Лиги наций против сборной Армении (3:0).
Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022
- Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.
- Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.
- Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.
- По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.
- Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.
- По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.