Сборная Украины в дебютной игре Реброва сыграла вничью против Германии.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины сыграла товарищеский поединок против национальной команды Германии.

Игра проходила на стадионе "Везерштадион" в Бремене и завершилась вничью со счетом 3:3.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва. О назначении 49-летнего специалиста было официально объявлено в среду, 7 июня.

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Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский поздравил Сергея Реброва с дебютом во главе национальной сборной Украины по футболу, опубликовав сторис в своем Инстаграме.

"С успешным началом, друг", - написал Стаховский.

Напомним, прежним местом работы Сергея Реброва был футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. В этом клубе украинский специалист работал с лета 2021 года. С "Аль-Айном" Ребров выигрывал два трофея: чемпионат и Кубок лиги ОАЭ.

Также 49-летний специалист работал главным тренером саудовского клуба "Аль-Ахли", вегенрского "Ференцвароша" и киевского "Динамо".

С "бело-синими" Сергей Ребров дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Добавим, что в рамках июньского сбора Украина сыграет еще два матча в рамках отбора на ЧЕ-2024: 16 июня против сборной Северной Македонии и 19 июня против Мальты.

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