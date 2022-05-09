Гол украинского защитника помог его команде добыть важные очки в борьбе за выживание в АПЛ.

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал забитый мяч Виталия Миколенко в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с "Лестером".

"В матче с "Лестером" "Эвертон" сражался. Миколенко забил невероятный гол. Я очень доволен его игрой, ведь даже несмотря на то, что происходит у него дома, он выступает отлично. Замечательно, что мы смогли забить первый гол в матче так рано", - сказал Лэмпард.

Также наставник ливерпульского коллектива рассказал о состоянии здоровья украинского защитника. Напомним, на 66-й минуте игры с "Лестером" Миколенко попросил замену.

"Мы надеемся, что у Мико просто судорога. Было бы хорошо, если это действительно так", - приводит слова Лэмпарда сайт "Эвертона".

Добавим, что Виталий Миколенко стал пятым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе.

Всего на Туманном Альбионе украинские футболисты записали на свой счет 33 гола. А список украинских бомбардиров уже 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.

"Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 35 очками. "Бернли" и "Лидс" имеют по 34 очка и делят 17-ю и 18-ю позиции. У обоих коллективов сыграно на один поединок больше, чем у "ирисок".

Виталий Миколенко: карьера в "Эвертоне"