Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал забитый мяч Виталия Миколенко в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с "Лестером".
"В матче с "Лестером" "Эвертон" сражался. Миколенко забил невероятный гол. Я очень доволен его игрой, ведь даже несмотря на то, что происходит у него дома, он выступает отлично. Замечательно, что мы смогли забить первый гол в матче так рано", - сказал Лэмпард.
Также наставник ливерпульского коллектива рассказал о состоянии здоровья украинского защитника. Напомним, на 66-й минуте игры с "Лестером" Миколенко попросил замену.
"Мы надеемся, что у Мико просто судорога. Было бы хорошо, если это действительно так", - приводит слова Лэмпарда сайт "Эвертона".
Добавим, что Виталий Миколенко стал пятым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе.
Всего на Туманном Альбионе украинские футболисты записали на свой счет 33 гола. А список украинских бомбардиров уже 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.
"Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 35 очками. "Бернли" и "Лидс" имеют по 34 очка и делят 17-ю и 18-ю позиции. У обоих коллективов сыграно на один поединок больше, чем у "ирисок".
Виталий Миколенко: карьера в "Эвертоне"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- В 13 матчах за "Эвертон" Миколенко забил один мяч и заработал желтую карточку.
- 22-летний левый защитник сыграл 21 матч за национальную сборную Украины.