Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе.

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан может вернуться к тренерской деятельности.

По информации издания L'Équipe, легендарный француз может занять вакантный пост главного тренера сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола рассматривает кандидатуру Зидана после увольнения Тите, под руководством которого "пентакампеоны" вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, сенсационно проиграв сборной Хорватии.

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Пока не уточнятеся, заинтересован ли сам Зидан в этой работе.

Отметим, что в сборной Бразилии играют Винисиус Жуниор и Каземиро, с которыми француз хорошо знаком по совместной работе в мадридском "Реале".

Добавим, что Зидан является не единственным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии. Руководство Бразильской конфедерации футбола рассматривает также варианты с приглашением в сборную Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля и Рафаэля Бенитеса.

Напомним, за период своей тренерской карьеры Зинедин Зидан работал только в мадридском "Реале". Француз возглавлял "сливочных" дважды: с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.

Под руководством Зидана "Реал" по два раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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