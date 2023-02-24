Такой шаг от защитника не что-то новое – он уже не первый раз выступает в похожих акциях.

Испанский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос выразил поддержку Украине. В годовщину полномасштабного вторжения защитник опубликовал в своем Instagram фото в худи с рисунком в стиле украинского флага.

Этот рисунок создала 15-летняя украинская беженка, о которой Рамос рассказал в своем посте.

"Надежда", так назвала свою работу 15-летняя украинская беженка Патриция. "Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как я горжусь своей прекрасной страной, Украиной. Я также хотела помочь людям, которые бежали от войны, вспомнить прекрасное, что они оставили в Украине", - передал слова девушки футболист.

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Рамос отметил, что Патриция и миллионы других украинских детей уже год страдают от последствий войны. Испанец попросил свою аудиторию помогать мальчикам и девочкам, которые стали беженцами в результате российско-украинской войны. Футболист разместил ссылку на сбор денег от благотворительной детский фонд Юнисеф.

"7,8 миллиона таких детей и девочек, как она, страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и переездов в течение этого года войны. Мы можем продолжать помогать этим ребятам. Мы не можем о них забывать", - добавил Рамос.

Отметим, что на Instagram испанца подписаны 56,6 миллионов пользователей. За три часа после публикации поста в поддержку Украины на него набрался почти один миллион лайков.

Напомним, что Рамос – один из лучших игроков в истории мадридского "Реала" и сборной Испании. В его послужном списке 22 трофея вместе со "сливочными" за 16 лет, в том числе четыре победы в Лиге чемпионов. Также вместе со сборной Испании защитник дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и один раз побеждал на Чемпионате мира (2010).

В частности два важных трофея Рамос выиграл в Киеве. В 2012-м году Испания в финале ЧЕ на НСК "Олимпийский" победила Италию, а в 2018-м году "Реал" одолел "Ливерпуль" в столице Украины.

Серхио любит татуировки, в том числе и Киев присутствует на его теле в виде тату. Футболист набил на ноге навзу столице Украины после победы в Лиге чемпионов, однако сделал это по российской транслитерации (Kiev). Фаны даже подписывали петицию, чтобы защитник украинизировал свое тату на "Kyiv".

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