Легенда "Динамо" вступил в ряды территориальной обороны.

Знаменитый нападающий киевского "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов с оружием в руках защищает Украину от военного вторжения России.

61-летний экс-футболист вступил в ряды территориальной обороны, сообщает Zorya Londonsk.

Добавим, что уроженец Одессы Беланов с начала войны демонстрировал четкую патриотическую позицию, активно помогая украинским военным.

Накануне Беланов выложил фото с военными и написал:

"Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух - все это и многое другое характеризует наших бойцов ЗСУ. Мы с вами!".

Теперь же Беланов решил и сам присоединиться к тем, кто защищает страну от вторжения российских захватчиков.

Отметим, что Игорь Беланов не единственный спортсмен, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Владимир Езерский, Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрий Вернидуб, Олег Верняев и многие другие.

Игорь Беланов: достижения в карьере

Беланов является двукратным чемпионом СССР в составе "Динамо" Киев, а также трехкратным обладателем Кубка СССР и дважды выигрывал с "бело-синими" Суперкубок СССР.

В 1986 году он выиграл с киевлянами Кубок обладателей кубков, а в 1988 году завоевал "серебро" чемпионата Европы в составе советской сборной.

Беланов - обладатель награды "Золотой мяч" 1986 года.

На счету форварда 33 матча и 8 голов в составе сборной СССР.

Беланов играл также за одесские "СКА" и "Черноморец" немецкие "Боруссию" Менхенгладбах и "Айнтрахт" Брауншвейг, а также за "Мариуполь".

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