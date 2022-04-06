Киевское "Динамо" готовится к серии благотворительных матчей.

Киевское "Динамо" ведет подготовку к серии товарищеских поединков, которые будут сыграны в поддержку Украины, которая сражается за свою независимость против российских оккупантов.

Игроки столичного клуба провели 5 апреля сразу две тренировки. Перед вторым занятием Мирча Луческу взял слово, чтобы мотивировать своих подопечных на предстоящие поединки. Румынский специалист поставил в пример игрокам "бело-синих" украинских солдат.

"Если украинские солдаты героически борются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа!

Они (соперники – прим.) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, уже 12 апреля состоится первый благотворительный поединок, в котором "Динамо" Киев сыграет против варшавской "Легии". Все заработанные средства с этих матчей будут переведены на помощь Украине.

Все товарищеские матчи "Динамо" будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.

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