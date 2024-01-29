Андрей Шевченко вспомнил свой знаменитый гол в ворота сборной России.

Легенда мирового футбола и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.

На YouTube-канале "Телебачення Торонто" вышел документальный фильм "Украина - Россия: Матч жизни", посвященный одному из самых памятных матчей в истории "сине-желтых".

В 1999 году сборная Украины сыграла против России в заключительном туре отбора на Евро-2000. Встреча команд прошла в Москве. Россиян в этой игре устраивала только победа, "сине-желтым" же было достаточно не проиграть.

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В результате встреча завершилась вничью со счетом 1:1 благодаря голу легендарного Андрея Шевченко в самой концовке игры. Таким образом, украинцы оставили россиян без чемпионата Европы.

Гол Андрея Шевченко в ворота сборной России получился довольно курьезным из-за нелепой ошибки вратаря россиян Александра Филимонова, которого украинский нападающий застал врасплох.

Шевченко признался, что он не послушал рекомендации тренера и принял решение нанести прямой удар по воротам со штрафного. И, как оказалось, принял правильное решение.

"Мне тренер говорил, чтобы я тогда шел в штрафную. Но я выбрал для себя, что должен ударить. Это как раз один из таких матчей, когда какой-нибудь индивидуально сильный человек должен взять на себя ответственность. И я это сделал. Когда есть такой шанс ты понимаешь, что всякое может быть… Для того, чтобы забить, нужно попасть в траекторию ворот. Тогда у тебя всегда будут шансы", - рассказал Шевченко.

После завершения поединка в Москве тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин посетил раздевалку сборной Украины. Андрею Шевченко задали вопрос о встрече с ним. Легендарный украинец очень красноречиво поставил точку в этой теме.

"Вы знаете, я не хочу о нем говорить. Мне об этом человеке не хочется говорить… Ой, извините, это не человек", - сказал Шевченко.

Напомним, Андрей Шевченко за свою карьеру выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". За национальную сборную Украины он сыграл 111 матчей и забил 48 голов. В 2004 году Шевченко стал обладателем "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту года в мире.

После завершения карьеры Андрей Шевченко работал главным тренером сборной Украины. Он выводил "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020.

25 января 2024 года Шевченко был избран новым президентом Украинской ассоциации футбола.

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