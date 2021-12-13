Буряк поделился своим мнением о проблемах киевского "Динамо".

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Леонид Буряк поделился своим мнением о проблемах и результатах "бело-синих" в текущем сезоне.

По мнению опытного специалиста, киевскому клубу стоит выйти на трансферный рынок этой зимой и усилить некоторые проблемные позиции, в частности атакующую линию.

"Киевляне хорошо играли против "Зари". Преимущество "Динамо" было большим, но нет должной реализации. Если не ошибаюсь, 27-28 ударов "бело-синие" нанесли по воротам "Зари" и голевых моментов создали много, особенно в первом тайме. Однако, на второй тайм динамовцы вышли и первые 15 минут провели так, будто все было уже решено и результат достигнут, не включились в игру.

В общем, отмечу, что "Заря" хорошо оборонялась. При всем уважении к Гармашу, отмечу, что атакующая линия "Динамо" нуждается в усилении. Даже с учетом того, что есть Беседин и Супряга, нужен еще форвард", – заявил Буряк в комментарии Footboom.

Читайте такжеТренер сборной Украины Петраков объяснил, почему перешел на украинский языкСтоит отметить, что в рамках чемпионата Украины атакующая линия "Динамо" выглядит совсем неплохо. "Бело-синие" вторые по количеству забитых голов в УПЛ с 47 голами за 18 игр. Больше только у "Шахтера" - 49 голов. В то же время, в этом сезоне Лиги чемпионов "Динамо" смогло забить всего лишь один гол.

Динамо Киев: результаты в сезоне

"Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

В УПЛ "Динамо" идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.

В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.

Автор: Владимир Медяник