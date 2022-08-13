Исмаили сыграл свой первый матч за "Лилль".

Во втором туре чемпионата Франции "Лилль" Паулу Фонсеки пожаловал в гости к "Нанту".

За "Лилль" дебютировал бывший защитник донецкого "Шахтера" Исмаили. 32-летний бразилец вышел на замену на второй тайм. На 76-й минуте левый защитник забил гол и спас "Лилль" от поражения.

Напомним, что этим летом Исмаили трогательно попрощался с "Шахтером". Он перешел в "Лилль", где главным тренером работает Фонсека, который хорошо знает Исмаили из-за совместной работы в стане "горняков".

Нант – Лилль – 1:1

Голы: Саймон, 28 – Исмаили, 76

Нант: Лафон, Жиротто, Паллуа, Кастеллетто, Чиривелья, Блас, Мутуссами, Коко (Фабиу да Силва, 59), Саймон, Мерлен (Аппиа, 90+1), Мостафа Мохамед (Гессан, 79)

Лилль: Лео Жардим, Тиагу Джало (Диаките, 46), Александру, Жозе Фонти, Зедадка (Исмаили, 46), Кабелла, Гомеш (Мартен, 85), Андре, Бамба, Давид, Байо (Гудмундссон, 77)

Видео гола Исмаили

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