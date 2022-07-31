Теперь бразилец вернется на родину - им интересуется "Интернасьонал".

Левый защитник "Шахтера" Исмаили покинул клуб.

Об этом "горняки" сообщили на официальном сайте.

32-летний бразилец выступал за "Шахтер" с февраля 2013 года, перейдя за 4 миллиона евро из португальской "Браги". За 9 с половиной лет Исмаили провел 227 матчей за "горняков", забил 16 голов и сделал 42 асиста.

"13.02.2013 я прилетел в Донецк и прямо из аэропорта поехал на "Донбасс Арену", "Шахтер" - "Боруссия" Дортмунд, был вечер Лиги чемпионов. Какая игра! Какая атмосфера! Какие эмоции! Какая ночь! На следующий день я подписал контракт с ФК "Шахтер". Прошло девять лет, и мы вместе пережили волшебные моменты, невероятные ночи, увлекательные игры, тысячи эмоций, которые я мог ощутить с каждым болельщиком "горняков". Пережили также и менее счастливые времена, но гораздо больше насладились моментами эйфории и славы. Игры, титулы и моменты, которыми мы жили, никогда не сотрутся из моей памяти. Сегодня, 30.07.22 закончился мой контракт с ФК "Шахтер" не так, как я себе представлял, не по своему желанию. Однако моя эмоциональная связь будет вечной. Я горжусь тем путем, который мы прошли вместе, друзьями, которых я нашел, и опытом, который мы получили бок о бок. Особая благодарность президенту Ринату Ахметову за поддержку и доверие, я бесконечно благодарен. Моя любовь, благодарность и уважение за прием и приверженность всем болельщикам "Шахтера" и украинскому народу. Слава Украине", - написал бразилец в Инстаграме на украинском языке.

Исмаили 6 раз выигрывал УПЛ и 5 раз Кубок Украины. Теперь бразилец вернется на родину - им интересуется "Интернасьонал".

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