Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который сейчас защищает цвета "Пармы", рассказал историю, как вел переговоры о переходе в украинский чемпионат.
44-летний футболист признался, что в 2015 году был близок к переходу в донецкий "Шахтер". Итальянец считал этот опыт интересным для него и он обсуждал возможный переход с Мирчей Луческу.
"Единственной команда, с которой я разговаривал напрямую, был "Шахтер" Донецк в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным.
"Шахтер", против которого я играл в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует.
Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. Это было в "Юве" в 2005 году - наша сильнейшая команда. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что, если я туда попаду, мы сможем немалого добиться", - сказал Буффон в интервью Youtube-каналу "Nobel".
Читайте такжеПотрясающая игра Нереса: Шахтер в результативном матче одолел чемпиона Сербии (видео)Добавим, что в теккущем сезоне 44-летний Джанлуиджи Буффон сыграл 20 матчей в составе "Пармы", 6 из которых отстоял без пропущенных голов. Его клуб играет во втором по силе дивизионе чемпионата Италии - Серии Б. "Желто-синие" занимают 12-е место в турнирной таблице с 24 очками в активе.
Джанлуиджи Буффон: карьера и достижения
- Буффон играл за "Парму" с 1994 года по 2001, а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.
- В общей сложности Буффон провел за "Ювентус" 683 матча, из них 322 - на ноль.
- Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.
- В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.
- Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
- Ранее он заявлял, что крайний срок завершения его карьеры - это лето 2023 года.