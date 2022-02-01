Джанлуиджи Буффон вел переговоры с донецким "Шахтером".

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который сейчас защищает цвета "Пармы", рассказал историю, как вел переговоры о переходе в украинский чемпионат.

44-летний футболист признался, что в 2015 году был близок к переходу в донецкий "Шахтер". Итальянец считал этот опыт интересным для него и он обсуждал возможный переход с Мирчей Луческу.

"Единственной команда, с которой я разговаривал напрямую, был "Шахтер" Донецк в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным.

"Шахтер", против которого я играл в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует.

Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. Это было в "Юве" в 2005 году - наша сильнейшая команда. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что, если я туда попаду, мы сможем немалого добиться", - сказал Буффон в интервью Youtube-каналу "Nobel".

Читайте такжеПотрясающая игра Нереса: Шахтер в результативном матче одолел чемпиона Сербии (видео)Добавим, что в теккущем сезоне 44-летний Джанлуиджи Буффон сыграл 20 матчей в составе "Пармы", 6 из которых отстоял без пропущенных голов. Его клуб играет во втором по силе дивизионе чемпионата Италии - Серии Б. "Желто-синие" занимают 12-е место в турнирной таблице с 24 очками в активе.

Джанлуиджи Буффон: карьера и достижения