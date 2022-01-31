Защитник сборной Украины будет работать под руководством выдающегося экс-футболиста.

Знаменитый 43-летний британский специалист Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший лондонский "Челси" с 2019 по 2021 год, стал главным тренером "Эвертона".

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Клуб принял такое решение после проведенных переговоров с другими специалистами – экс-тренером "Порту" и "Фенербахче" Витором Перейрой и нынешним исполняющим обязанности главного тренера Данканом Фергюсоном. В итоге выбор пал именно на Лэмпарда.

Соглашение Лэмпарда с "ирисками" рассчитано до июня 2024 года. До этого исполняющим обязанности главного тренера английского клуба был Данкан Фергюсон.

Читайте такжеНедовольны его игрой: европейский клуб выставил на продажу игрока сборной Украины - СМИНапомним, цвета "Эвертона" защищает украинский футболист Виталий Миколенко. Он пришел в клуб по инициативе испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, которого руководство "ирисок" вскоре решило отправить в отставку.

Насколько будет доверять Миколенко место в основном составе "Эвертона" Френк Лэмпард покажет время. К слову, ближайший матч ливерпульский клуб сыграет 5 февраля в рамках Кубка Англии против "Брентфорда".

"Эвертон": результаты в сезоне

"Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на четыре очка опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).

Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли до четвертого раунда Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий матч в АПЛ "Эвертон" проведет 8 февраля против "Ньюкасла".

Фрэнк Лэмпард: игрок и тренер