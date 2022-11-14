Али Даеи является одним из самых легендарных футболистов мира.

Легендарный иранский нападающий Али Даеи, который играл в свое время за мюнхенскую "Баварию", был арестован за участие в митингах и приговорен к смертной казни у себя на родине.

Об этом сообщает Report.

Бывший футболист был задержан в октябре сотрудниками службы безопасности Ирана в городе Даккез, в одной из гостиниц которого остановился легенда сборной. 53-летнего Даеи обвиняют в участии в акциях протеста, которые охватили страну.

Видео дня

Отмечается, что сейчас, кроме Даеи, под стражей также находится около 15 тысяч человек, приговоренных к смертной казни.

Немецкие клубы, за которые Даеи играл на протяжении своей карьеры, в частности "Герта" и "Арминия", в своих соцсетях призвали освободить экс-бомбардира из-под стражи.

Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте также выразила обеспокоенность судьбой Али Даеи.

"Мы связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать поддержку. Мы будем держать этот вопрос в центре внимания", - говорится в клубном заявлении.

Напомним, протесты по всему Ирану вспыхнули 22 октября после смерти студентки Махсы Амини, умершей во время задержания полицией за неподобающее ношение хиджаба.

Правоохранители не признают убийство девушки, а утверждают, что ее смерть связана с проблемами с сердцем.

В ответ на улицы ираинских городов вышли тысячи людей, некоторые женщины обрезали волосы и жгли хиджабы в знак протеста. Эти демонстрации стали самым масштабным проявлением неповиновения правлению Исламской Республики.

Иранские законодатели публично призвали судебную систему страны принять решительные меры в отношении примерно 14 тысяч участников протестов. СМИ решили, что законодатели имеют в виду смертную казнь.

Али Даеи: карьера и достижения

Али Даеи является одним из самых легендарных футболистов мира.

На протяжении своей карьеры иранец выступал за "Герту", "Баварию", "Арминию", "Аль-Садд" и другие клубы.

В составе "Баварии" он выигрывал чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.

Со сборной Ирана побеждал на Кубке Азии-1998. В 1999 году был признан лучшим футболистом Азии.

За сборную Ирана сыграл 149 матчей, забил 109 голов.

До 2021 года Даеи принадлежал мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную. Это достижение смог побить лишь Криштиану Роналду (117 голов).

Вас также могут заинтересовать новости: